 

В РФ запустили приложение для жалоб на запрещенный контент

09.02.2021, 17:20, Новости дня
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Роскомнадзор запустил бета-тестирование мобильного приложения для ускоренной подачи жалоб граждан на запрещенную информацию. Оно создано для повышения эффективности защиты интернет-пользователей от социально опасного контента, сообщила пресс-служба ведомства.

«Цель приложения «РКН» – повысить оперативность удаления из Сети запрещенной информации. Помимо подачи жалобы на зловредный контент сервис позволяет отследить этапы ее рассмотрения, проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсам, в том числе сокращает риски блокировки за неудаление материалов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что к противоправному контенту относятся материалы, имеющие отношение к детской порнографии, пропаганде суицидов, наркотических средств и т.д., которые включаются в реестр запрещенных сайтов.

Приложение дополняет канал обратной связи, по которому с ноября 2012 года получено более 2,7 млн сообщений об информации в интернете, нарушающей российское законодательство, подчеркнул Роскомнадзор.

«Бета-версию приложения уже можно скачать в App Store и Google Play. Доступ к сервису осуществляется через Единую систему идентификации и аутентификации (портал Госуслуг) и не требует дополнительной регистрации», – добавили в ведомстве.

Напомним, 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать противоправную информацию. Блокировке подлежат, в том числе, публикации с нецензурной лексикой.

Ранее эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что с нецензурной лексикой в социальных сетях, комментариях и в Интернете в целом невозможно бороться без помощи блогеров, модераторов и авторов контента и интернет-площадок, поэтому для решения этой проблемы нужна коллективная работа.



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