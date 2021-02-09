Иранский аятолла заявил, что прививка от COVID-19 превращает людей в гомосексуалов

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09.02.2021, 16:22, Новости дня
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Иранский священнослужитель из города Кум и противник западной медицины Аббас Тебризиан призвал своих подписчиков в социальной сети Telegram не общаться с людьми, которые сделали прививку от COVID-19. Он утверждает, что уколы против коронавируса превращает людей в гомосексуалов, пишет The Jerusalem Post.

“Не приближайтесь к тем, кто сделал прививку от COVID-19. Они стали гомосексуалами”, – заявил радикальный богослов в Telegram (как сообщает TJP, у аятоллы 210 тыс. подписчиков).

Последователи Тебризиана называют священнослужителя “отцом народной медицины”.

Иранский диссидент Шейна Воджуди, бежавшая из страны из-за репрессий, рассказала изданию, что Тебризиан, как и другие иранские священнослужители, “связывает все недостатки с сексуальностью”.

По ее словам, главной целью распространения “этой чуши” есть попытка напугать людей делать прививки против коронавируса. В то же время, как отметила Воджуди, лидер страны и другие официальные лица получили вакцину от COVID-19 BNT162b2 производства Pfizer/BioNTech. Но препарат не предоставляют людям под предлогом, что они не верят Западу, добавила она.

По данным WikiLeaks после Исламской революции 1979 года в Иране были казнены от 4 тыс. до 6 тыс. гомосексуалов. В 2019 году министр иностранных дел Мохаммад Джавид Зариф оправдывал казни существующими моральными принципами иранского общества, отмечает The Jerusalem Post.

8 января Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи запретил импортировать вакцины против коронавируса, разработанные в США и Великобритании. Он заявлял, что американская вакцина от коронавируса неэффективна, поскольку в США от COVID-19 умирает несколько тысяч человек за один день.

По словам министра здравоохранения Ирана Сейеда Намаки, 9 февраля в стране начнется вакцинация населения против коронавируса российским препаратом “Спутник V”, сообщало агентство IRNA.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Иране число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом превысило 1,48 млн. От COVID-19 умерло более 58,6 тыс. пациентов, 1,26 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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