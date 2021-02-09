Ту-160 пролетели над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями

09.02.2021, 15:32, Новости дня

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Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 провели плановый полет над тремя морями, сообщили в Министерстве обороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 12 часов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Бомбардировщики проводили полет в сопровождении истребителей морской авиации, уточнили в министерстве.

Там отметили, что летчики дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и над Тихим океаном.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил РФ выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

О предыдущем полете Ту-160 над Баренцевым и Белым морями сообщалось в январе 2021 года. В ходе того полета экипажи бомбардировщиков также отработали дозаправку в воздухе.