Потураев назвал угрозы Рабиновича о военном ответе России на блокировку “телеканалов Медведчука” государственной изменой

09.02.2021, 15:28, Новости дня

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Россия в ответ на блокировку телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne из так называемого пула нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука может устроить любые провокации, в том числе военного характера. Об этом народный депутат от “Слуги народа” Никита Потураев сказал в интервью “Цензор.НЕТ” 8 февраля.

“Господин [нардеп от “ОПЗЖ” Вадим] Рабинович нам их уже обещает – восстания на прифронтовых территориях, атаки на позиции Вооруженных сил Украины. Мне, кстати, очень интересно – он что-то знает или что-то готовит? Хотя и в том, и в другом случае это отчетливо похоже на настоящую государственную измену”, – отметил Потураев.

По словам политика, Россия будет использовать всех своих политических агентов влияния на Западе.

“Но мы готовы к этому”, – предупредил он.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от “ОПЗЖ” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne. По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Козак приобрел NewsOne и “112 Украина” в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами.

К вечеру 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов “112 Украина”, ZIK и NewsOne.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

Центр противодействия коррупции и еще 17 общественных организаций 4 февраля написали открытое письмо министерству финансов США и главе Госдепартамента США Энтони Блинкену, в котором просят внести Козака и жену Медведчука Оксану Марченко в санкционный список минфина США – OFAC.

Партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского.

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