Паспорта и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Какие страны хотят их ввести, будут ли они обязательными и намерена ли это делать Украина?

09.02.2021, 15:28, Новости дня

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Какие страны думают над введением документов о вакцинации

На уровне Евросоюза пока не принято решение о введении какого-либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, но некоторые страны начали их разработку самостоятельно.

В январе президент Греции Кириакос Мицотакис написал президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с призывом ввести сертификат о вакцинации против коронавируса, который упростит поездки между странами – членами ЕС, сообщало издание Politico. По его словам, обеспечение скорейшего восстановления свободы передвижения является фундаментальным приоритетом. Президент заверил, что Греция не собирается делать вакцинацию обязательным условием для путешествий, но люди, которые были привиты, имеют право путешествовать. Мицотакис добавил, что сертификат также может стать стимулом для вакцинации.

Фон дер Ляйен ответила, что создание такого сертификата – “медицинская необходимость”, и добавила, что приветствует инициативу Мицотакиса, пишет Euractiv.

Фото: EPA

В Венгрии разработали мобильный COVID-паспорт, который позволит идентифицировать граждан с точки зрения их “коронавирусной истории”. В России решили с января 2021 года ввести паспорта вакцинированного. Документы россияне будут получать в автоматическом режиме.

Как сообщал портал Yle со ссылкой на источники, правительство Финляндии может ввести сертификат о вакцинации. По данным издания, в стране система сертификации может быть реализована путем экспорта информации о вакцинации человека в общенациональную базу данных электронных историй болезни Omakanta. Yle пишет, что правительство разрабатывает проект постановления, который позволит внедрить сертификаты.

Директор группы управления цифровыми технологиями и информацией Министерства социальных дел и здравоохранения Финляндии Минна Саарио заявляла, что в стране есть условия, чтобы электронный сертификат о вакцинации был доступен гражданам летом или в начале осени 2021 года, пишет Ilta-Sanomat. Она отметила, что пока продолжается планирование. По словам Саарио, сертификат может быть в виде распечатки или, например, штрих-кода или QR-кода, который может отображаться на мобильном телефоне.

Цифровые паспорта вакцинации разрабатывает также Дания, сообщило агентство Associated Press. Министр финансов Мортен Боедсков заявил, что через три-четыре месяца цифровой паспорт будет готов к использованию, например, в деловых поездках. Он отметил, что такой документ можно будет иметь в смартфоне, чтобы предъявить при поездке. Правительство страны заявило, что позже решит, стоит ли использовать такие документы в других сферах, кроме поездок, чтобы возобновить общественную жизнь.

В начале февраля правительство Швеции также заявило о намерениях ввести в стране цифровой сертификат вакцинации от COVID-19, пишет The Local. Три государственных агентства должны завершить разработку сертификата к лету 2021 года.

В Великобритании не разрабатывают паспорта вакцинации, сообщал канал Sky News со ссылкой на британского министра по вопросам вакцинации Надима Захави По его словам, если другие страны будут требовать у граждан Британии доказательства того, что они получили прививки от коронавируса, британцы смогут обратиться к врачу за соответствующей справкой.

Замминистра здравоохранения Польши Анна Голавска в январе заявляла, что после получения второй дозы вакцины гражданам страны будут доступны QR-коды, которые можно получить в онлайн-аккаунте пациента или распечатать в центрах вакцинации, пишет WNP.pl.

“Это будет так называемый паспорт вакцинированного человека, который подтвердит, что человек привит и может пользоваться своими правами”, – заявила она.

Как пишет Forbes, правительство США пока не заявляло официально о намерениях ввести COVID-паспорта, но “есть признаки того, что новая администрация задумывается над этим”. В национальной стратегии борьбы с пандемией, которую опубликовал новый президент Джо Байден, содержится директива для нескольких правительственных агентств о совместной работе над “оценкой осуществимости” привязки вакцинации против COVID-19 к международным сертификатам о вакцинации и создания их электронных версий, обратило внимание издание.

Фото: EPA

25 января правительство Исландии заявило о разработке цифрового сертификата вакцинации для людей, которые получили две дозы вакцины от коронавируса. Цель его внедрения – облегчить путешественникам перемещение через границу. Также страна разрешила принимать на границе документы о вакцинации, которые позволят не проходить тестирование на границе и карантин. Действительными будут считаться документы, выданные в странах Европейской экономической зоны / Европейской ассоциации свободной торговли, если граждане были привиты препаратами, которые разрешены Европейским агентством по лекарственным средствам.

В декабре 2020 года министр транспорта Кипра Яннис Карусос заявлял, что согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 марта, прибывающим в страну не нужно будет предъявлять негативный результат теста на коронавирус, если они были вакцинированы, пишет Cyprus Mail.

О разработке паспортов вакцинации заявляли также и в правительстве Австралии. Сертификаты планируют сделать доступными в цифровом и бумажном виде. В документе будет указан тип вакцины и дата вакцинации.

15 января министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Редегонд заявил, что страна разрешает въезд туристам при условии получения двух доз вакцины от коронавируса. Туристы должны будут подтвердить вакцинацию соответствующим сертификатом.

Что об этом говорят в ВОЗ

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения рекомендует странам не требовать от путешественников документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2.

“Учитывая, что влияние вакцин на снижение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в настоящее время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников. Комитет рекомендовал странам применять скоординированные, основанные на фактических данных меры по обеспечению безопасных поездок и делиться опытом и передовой практикой ВОЗ”, – говорится в сообщении.

Фото: EPA

Как писало в декабре агентство Reuters, ВОЗ также не рекомендует странам прибегать к использованию “имунных паспортов” для тех, кто переболел COVID-19, но рассматривает в перспективe внедрение электронных сертификатов вакцинации. Руководитель европейской программы ВОЗ по болезням, предупреждаемым с помощью вакцин, Сиддхартха Датта заявлял, что любая технологическая инициатива не должна подавлять меры стран в борьбе с пандемией. Она также должна соответствовать законам и обеспечивать пересечение границы.

Намерены ли вводить такие документы в Украине

В Украине вакцинация пока не начиналась, власти планируют старт кампании в феврале. Согласно плану вакцинации, планируется привить минимум 50% населения до конца 2022 года, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. Вместе с тем, в правительстве также заявляли, что рассматривают введение в Украине документов о вакцинации.

Главный санврач страны Виктор Ляшко 12 января заявлял, что Украина рассматривает вопрос введения международных свидетельств о вакцинации, которые могут использоваться для пересечения границы, но пока не вводит их.

“Вопрос использования международных свидетельств о вакцинации – это не что-то новое. Этот документ предусмотрен международными медико-санитарными правилами, которые одобрены всеми государствами – членами Всемирной организации здравоохранения. Этот документ функционирует с 2005 года”, – сказал главный санврач.

Он отметил, что до пандемии COVID-19 такое свидетельство чаще всего выдавали при проведении вакцинации от желтой лихорадки, а также от полиомиелита.

Главный санврач подчеркнул, что международные правила позволяют выдавать такие свидетельства, только если человек прививался вакциной, одобренной ВОЗ. На сегодня такое разрешение есть только у препарата компании Pfizer/BioNTech.

Ляшко также призвал не путать международные свидетельства о вакцинации, которые предусмотрены международными медико-санитарными правилами, с иммунными паспортами.

“Международное свидетельство о вакцинации используется исключительно при пересечении госграницы. Иммунный паспорт – совсем другая вещь, и ВОЗ еще весной предостерегала от его использования. К этому времени позиция ни ВОЗ, ни Украины не изменилась и вопроса внедрения иммунных паспортов пока на повестке дня нет. Иммунный паспорт – документ, свидетельствующий о наличии иммунитета против коронавирусной болезни и дающий определенные привилегии вакцинированным людям с иммунитетом над другими людьми, у которых иммунитета нет. Поэтому сегодня вопрос введения иммунных паспортов не стоит, а вопрос выдачи международных свиделельств о проведении вакцинации четко урегулирован международными медико-санитарными правилами”, – заявил замминистра.

Фото: EPA

В интервью ТСН, которое вышло 1 февраля, Ляшко заявлял, что в Украине смогут предоставлять справки о вакцинации.

“Мы просто нашу систему здравоохранения перестроили так, что при необходимости двумя нажатиями на клавиатуре можно предоставить эту форму справки человеку, который будет путешествовать и, вероятно, какая-то страна введет требование, что при пересечении границы нужно предъявить международное свидетельство о вакцинации. Это будет бесплатно”, – сказал он.

При этом Ляшко исключил, что такая справка будет необходима для посещения учреждений в Украине.

“100% могу сказать, что такого не будет, пока есть ограниченный доступ к вакцинам. И пока мы четко понимаем подходы к внедрению либо невведению каких-то справок… Внедрение справок и паспортов может привести к разделению людей. Сейчас рассматриваются различные вопросы, как на уровне ЕС, так и на уровне ВОЗ, и мы приобщены к этим процессам, поэтому надо взвешенно принимать решения, которые должны учитывать как защиту и влияние на эпидемию, так и права человека сделать определенные вещи и выбор”, – сказал он.

15 января глава Минздрава Украины Максим Степанов заявлял, что украинцы будут получать такие же документы после вакцинации, как и жители стран Евросоюза.

“Я думаю, что в феврале мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите о паспортах, обо всех остальных документах, которые будут получать граждане Европейского союза, также будут получать и граждане Украины”, – сказал он.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявлял 20 января, что в Украине планируют создать реестр вакцинированных от COVID-19, чтобы знать точное количество привитых граждан и отслеживать возможные осложнения после вакцинации.

“Во-первых, мы должны знать количество вакцинированных, без реестра это будет очень трудно сделать. Во-вторых, мы должны отслеживать осложнения, которые могут возникнуть после вакцинации. В-третьих, министерство [здравоохранения Украины] разрабатывает возможность выдачи электронных паспортов для вакцинированных“, – сказал Радуцкий.

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме “Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы” 8 февраля заявил, что вакцинация от COVID-19 может стать обязательным условием въезда в Евросоюз.

“Вы спросили, будет ли мир путешествовать? Тут все зависит от нас, от людей. Почему? Потому что я уверен, из той информации, из моего общения с лидерами европейскими и мировыми, Европа не даст точно, если у тебя нет прививки, возможности свободно путешествовать по Европе. Если люди хотят куда-то поехать, отдохнуть, или работа, заробитчане тоже – все это есть в нашем обществе – надо будет вакцинироваться. Я не уверен, что этот паспорт вакцинации будет введен во всех странах, и будет ли он в целом в принципе введен, – не знаю, но понимаю, что вакцина поможет”, – сказал глава государства.

Он также отметил, что для переболевших COVID-19 могут снять ограничения внутри страны.

“Мы будем как государство, и мы уже в принципе это почти разработали, отменять любые запреты, особенно для людей, которые будут вакцинированы или переболели COVID-19. И это правильно. Потому что мы не можем постоянно быть в таком напряженном формате ограничений”.

Фото: Офіс Президента України / Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на форуме сказал, что следующим вызовом после вакцинации будет возобновление мобильности в мире, в том числе – полноценного функционирования безвизового режима между Украиной и ЕС.

Кулеба отметил, что пока страны не наработали комплексных решений по поводу введения паспортов вакцинации.

“Считаю, что тема паспортов прививок относится к той категории решений, которые мы видели в начале пандемии: “А давайте что-то сделаем”. Я этот вопрос понимаю, потому что у меня две собаки и у них обеих паспорта, и в этих паспортах есть наклейки с их прививками. Поэтому я понимаю, откуда логика этих решений появляется… Насколько мне известно, никаких целостных, комплексных решений по поводу паспортов прививок нет. В одних странах говорят: “Давайте”, в других “А мы не будем”… Происходит рефлексия под давлением пандемии и требований к правительству что-то делать. Но мобильность, подчеркиваю, была одной из ключевых признаков нашего мира и именно она делала наш мир более гуманным. Определенный контроль должен быть, это безусловно. Но вводить искусственные механизмы контроля и сдерживания мобильности будет отбрасыванием мира в прошлое даже намного хуже, чем сама пандемия”, – заявил он.

Что с вакцинацией в мире и доступом к вакцинам

Как сообщило агентство Bloomberg, в мире по состоянию на утро 9 февраля сделали более 134 млн прививок от COVID-19, вакцинация началась в 73 странах.

В ВОЗ заявляли, что большую часть вакцин купили страны с высоким и средним уровнем дохода.

Журнал The Economist прогнозирует, что широкодоступной вакцина против коронавируса в развитых странах станет в конце 2021 года. В странах со средним уровнем дохода и с развивающейся экономикой открытие широкого доступа к вакцинам займет гораздо больше времени, журнал ожидает, что это случится не раньше середины 2022 года. Страны с низкими доходами, по оценкам издания, не получат широкий доступ к вакцине до конца 2022–2023 годов.

Фото: EPA

По прогнозам The Economist, после вакцинации приоритетных групп широкий охват вакцинацией в Украине будет достигнут в начале 2023 года. В эти же сроки массовый охват вакцинацией ожидаается в большинстве стран Африки, некоторых государствах Средней Азии, Индонезии, Боливии и других.

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