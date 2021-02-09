Политолог Фесенко: ОПЗЖ может быть “пятой колонной” на прифронтовых территориях

09.02.2021, 15:28, Новости дня

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Партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” и другие пророссийские политические силы угрожают безопасности Украины, так как они раскачивают ситуацию на прифронтовых территориях Донбасса, заявил в комментарии “5 каналу” политолог, глава Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко.

“Они могут быть, безусловно, “пятой колонной”. Не только ОПЗЖ, но и сторонники [Анатолия] Шария или другие. Но ОПЗЖ имеет широкую электоральную базу людей, в частности с руководящим опытом. И они могут быть задействованы. Тем более, там есть люди, имеющие прямые связи с Россией – тот же [глава политсовета ОПЗЖ Виктор] Медведчук и другие – и их тоже могут использовать как “пятую колонну”, – считает эксперт.

Он отметил, что опасность от таких партий грозит не только прифронтовым городам, в частности Мариуполю, но и на всей протяженности границы с Россией.

“По меньшей мере 10% украинских граждан имеют потенциально пророссийские взгляды. И это к тем, кто уже определился и поддерживает ОПЗЖ. Поэтому блокирование агрессивных медийных проводников путинской политики в Украине – первый и правильный шаг”, – сказал Фесенко.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne. 5 февраля он сообщил, что решение о санкциях основано на данных СБУ, которые пока не могут быть обнародованы. Президент заверил, что принятое решение – законно, обоснованно и справедливо.

Козак приобрел NewsOne и “112 Украина” в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии их аккаунтов.

Телеканалы сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”. В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Члены партии считают, что президент “грубо нарушил” Конституцию Украины, подписывая указ.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

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