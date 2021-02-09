Вагенкнехт призвала правительство ФРГ сменить стратегию борьбы с коронавирусом

09.02.2021, 12:56, Новости дня

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В ходе борьбы с пандемией просто ориентироваться на уровень заражений неверно, пишет Die Welt, ссылаясь на заявление политика из партии «Левых» Сары Вагенкнехт. Вагенкнехт отметила, что эти данные не являются точными, однако на их основании предприятия вынуждены закрываться: по мнению политика, правительство ФРГ не может и дальше придерживаться такой стратегии, потому что она рискует привести к банкротству миллионов людей.



Reuters

Доверие немецких граждан к работе правительства ФРГ снижается, пишет Die Welt. Это ведёт к возникновению проблем при борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

Выступая на политической телепередаче Anne Will, депутат от партии «Левых» Сара Вагенкнехт потребовала от правительства смены стратегии. По словам Вагенкнехт, просто ориентироваться на уровень заражений неверно, поскольку есть страны, в которых заражения происходят чаще, чем в Германии, однако при этом смертность от коронавируса там меньше.

В качестве примера Вагенкнехт привела Италию и Швецию. Политик также отметила, что данные по заражениям для определённых отраслей неточны и не могут быть проверены, однако, несмотря на это, эти отрасли всё равно вынуждены закрываться. «Нынешняя политика не может продолжаться и дальше, если мы не хотим обанкротить миллионы людей», — приводит издание слова Вагенкнехт.

Кроме того, Вагенкнехт отметила, что основной причиной смертности от коронавируса является не несоблюдение антикоронавирусных правил, таких как социальная дистанция и ношение масок. По мнению политика, основная часть людей умерла из-за недостатка персонала, сокращения расходов и приватизации.