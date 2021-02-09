Потураев о телеканалах, связанных с Порошенко: Оставим их вариться в собственном соку

09.02.2021, 11:52, Новости дня

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Приходить на телеканалы, где создаются условия по дискредитации представителей самой большой парламентской фракции и правящей партии, это глупая идея. Об этом народный депутат от “Слуги народа” Никита Потураев сказал в интервью “Цензор.НЕТ” 8 февраля.

“Я утверждал (и некоторое время эта точка зрения была принята как наша политика), что ходить на каналы, где специально создаются условия по дискредитации представителей самой большой парламентской фракции и правящей партии, – глупо. Потому что, приходя туда, ты позволяешь дискредитировать не только себя, но и всех нас, начиная с президента и заканчивая любым рядовым депутатом Верховной Рады”, – поделился своим мнением нардеп.

В этой связи Потураев имел в виду каналы, которые связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко, которые, по его словам, занимались “политическим хейтерством”.

“Такие же манипуляции, передергивания, откровенная ложь относительно наших политических инициатив. С другой стороны, они хотя бы не представляют угрозу национальной безопасности Украины. Я говорил: оставим их вариться в собственном соку. А сами будем ходить в какие-то другие форматы. Их достаточно. Есть же “Суспільне”, например. Да, там на самом деле тоже многие журналисты симпатизируют, я бы так сказал, периоду Петра Алексеевича. Тем не менее там можно отстаивать свою точку зрения”, – уверен он.

Ходить на ток-шоу подобных телеканалов можно при условии, если представителей “Слуг народа” придет 10 человек, а критикующих их – по одному, полагает депутат.

“Ведь нас-то в парламенте, извините, половина. Так где же тогда журналистская объективность? Ведь если у тебя в студии от правящей партии один человек, а его атакует девять других участников ток-шоу на протяжении нескольких часов, – это никакая не объективность”, – считает Потураев.

С Порошенко связывают телеканал “Прямий”. Сам экс-глава государства заявлял в августе 2019 года, что не имеет “никакого отношения к владению или управлению каналом. Руководство Государственного бюро расследований требовало от своих следователей добиваться ареста телеканала “Прямий” в рамках уголовного производства против бывшего президента Украины.

Порошенко является собственником 5 канала. В 2014 году он говорил, что не намерен его продавать.

Заявление Потураева о редакционной политике на украинских телеканалах прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении народного депутата Украины от “Оппозиционной платформы – За жизнь” (ОПЗЖ) Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne. 5 февраля глава государства сообщил, что решение о санкциях основано на данных СБУ, которые пока не могут быть обнародованы. Президент заверил, что принятое решение – законное и обоснованное.

Козак приобрел NewsOne и “112 Украина” в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии их аккаунтов.

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