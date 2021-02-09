 

“Ни меня, ни моего мужа это не остановит”. Жена Медведчука прокомментировала ее внесение в базу “Миротворца”

09.02.2021, 11:52, Новости дня
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Жена народного депутата, главы политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука, украинская телеведущая Оксана Марченко в Instagram отреагировала на внесение ее в базу сайта “Миротворец”. 

Марченко, которая является кумой президента РФ Владимира Путина,  отметила, что на сайте обнародовали ее номер телефона, и опубликовала запись разговора с неизвестным.

В ролике мужчина материт телеведущую и упоминает о ее попадании в базу “Миротворца”. По словам Марченко, 8 февраля ей целый день поступали такие звонки. Она заявила, что поведение ее собеседника – “уровень всех тех, кто это поддерживает”, и сказала, что этим “никого никогда нельзя запугать”.

“Что невозможно человеку – возможно Богу. Если я с Богом, то кто против меня? Бедные, несчастные вот эти люди. Ребята, не тратьте время, ни меня, ни моего мужа это не остановит и не испугает”, – добавила она. 

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Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Как сказано на сайте “Миротворца”, Марченко внесли в базу за финансирование террористов и российских оккупантов, отрицание российской агрессии, участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора против Украины и попытки легализации оккупации Крыма российскими захватчиками.

Ее муж Виктор Медведчук находится в базе центра с 2019 года. По данным Центра противодействия коррупции, Медведчук избегает “разрушительных последствий санкций США персонально по нему” через сеть компаний, зарегистрированных на жену и нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. ЦПК и еще 17 общественных организаций просят США ввести санкции против Марченко и Козака. 

Оксана Марченко родилась 28 апреля 1973 года в Киеве. Она вела шоу “Х-фактор” на канале СТБ.

Телеведущая замужем за Медведчуком с 2003 года. Это ее второй брак. Путин крестил дочь Марченко и Медведчука Дарью, которая родилась в 2004 году. От первого мужа, бизнесмена Юрия Коржа, у Марченко есть сын Богдан (1997).


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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