Китайский бренд FAW Group увеличил продажи на 19%

09.02.2021, 11:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китайский бренд FAW Group Corporation реализовал в прошлом месяце более 420 тысяч автомобилей, что на 18,9% меньше, чем годом ранее.

Вместе с тем порядка 32,5 тысяч экземпляров приходится на автомобили бренда Hongqi, что на 157,5% больше, чем в прошлом году. Также значится, что общее количество проданных машин продолжает расти в последнее время. В компании уточнили, что около 79 тысяч сделок приходится на грузовые машины марки Jiefang, что соответствует приросту на 27%.

Всего с начала 2020 года китайский концерн FAW Group реализовал порядка 3,7 миллионов новых автомобилей, что на 7,1% больше, чем в минувшем году. В компании анонсировали, что в текущем году удастся существенно увеличить количество сделок на глобальном рынке.