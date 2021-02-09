 

Китайский бренд FAW Group увеличил продажи на 19%

09.02.2021, 11:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китайский бренд FAW Group Corporation реализовал в прошлом месяце более 420 тысяч автомобилей, что на 18,9% меньше, чем годом ранее.

Вместе с тем порядка 32,5 тысяч экземпляров приходится на автомобили бренда Hongqi, что на 157,5% больше, чем в прошлом году. Также значится, что общее количество проданных машин продолжает расти в последнее время. В компании уточнили, что около 79 тысяч сделок приходится на грузовые машины марки Jiefang, что соответствует приросту на 27%.

Всего с начала 2020 года китайский концерн FAW Group реализовал порядка 3,7 миллионов новых автомобилей, что на 7,1% больше, чем в минувшем году. В компании анонсировали, что в текущем году удастся существенно увеличить количество сделок на глобальном рынке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Путин сократил центральный аппарат МВД

26.11 / Пользователи Twitter после смерти Марадоны выражают соболезнования в связи с “кончиной” Мадонны

17.08 / Завершилась неделя акции «Мы вместе» в рамках «Большой перемены»

17.09 / Судно для подачи труб «Северного потока – 2» направилось в Калининград

07.07 / Новые смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 показали на фото

29.09 / Экономика: Белоруссию попросят заплатить за газ

08.02 / Минобороны показало полет бомбардировщика из ядерной триады

24.06 / Иран сохранит контакты с МАГАТЭ, но не пустит на ядерные объекты

02.01 / Бюджетные материнские платы Intel подорожают из-за дефицита чипов

27.10 / В Белоруссии заявили о провале общенациональной забастовки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска