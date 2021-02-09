 

Suzuki представила супербайк Suzuki Hayabusa нового поколения

09.02.2021, 11:04, Новости дня
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Известный японский бренд Suzuki официально представил публике новый гипербайк Hayabusa.

В Сети продемонстрировали снимки данного транспортного средства, которое соответствует экологическим нормам. Вместе с тем в 2018 году японская компания вынуждена была прекратить выпуск байков из-за ужесточения экологических норм. Что касается новой модели Hayabusa, то она соответствует стандарту Евро-5.

Сообщается также, что новинка имеет объем 1,3 л с мощностью 187 л.с. Предельная скорость гипербайка достигает 300 км в час, тогда как разгон до 100 км в час составит около 3,2 секунд. На данный момент производитель не называет точную стоимость нового байка Hayabusa, который в ближайшее время появится в свободной продаже.



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