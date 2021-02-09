ФАС выявила признаки сговора металлотрейдеров

09.02.2021, 11:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ходе проверки на рынке металлопродукции выявила признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами, говорится в сообщении ведомства.

«В результате анализа поступивших в ФАС РФ заявлений граждан и организаций, а также информации, полученной в ответ на запросы, ведомством выявлены признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами. В целях проверки соблюдения рядом металлотрейдеров требований статьи 11 Закона о защите конкуренции ФАС 2 февраля 2021 года организованы внеплановые выездные проверки», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В январе цены на металлопродукцию, в том числе на арматуру, замедлили рост по сравнению с декабрем 2020 года, а по ряду товарных позиций и регионов даже наблюдается небольшое снижение цен, отмечает ведомство.

«Предварительный анализ данных производителей свидетельствует о наличии рыночных факторов, повлиявших на изменение цен, вместе с тем ведомство изучит поведение компаний в этих условиях», – подчеркнули в ФАС.

При этом в настоящий момент ФАС не наблюдает существенных предпосылок для возникновения дефицита металлопроката или усиления рыночной власти отдельных участников рынка.

Так, объем производства арматуры в РФ в 2020 году, согласно опросу ФАС, составил порядка 7,5 млн тонн, объем экспорта – около 2 млн тонн, то есть 25-27%. Сортопрокатные мощности, на которых производится арматура, по данным Минпромторга, оцениваются в 13 млн тонн в год.

Напомним, в декабре подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала введение пошлины на лом черных металлов.