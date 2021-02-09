Брод объяснил опасность возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку

09.02.2021, 11:02, Новости дня

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«Этот шаг расколет общество, такие турбулентные волны нам сейчас не нужны», – сообщил газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод, комментируя инициативу группы российских деятелей культуры вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы.

«Я отрицательно отношусь к этой инициативе. Она не раз звучала в прежние годы и стала одной из тех идей, которые раскалывают общество. В этом смысле она похожа на вопросы захоронения Ленина или отношения к Сталину», – сказал член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

По мнению собеседника, возвращение памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь «вызовет негативную реакцию либеральной общественности и интеллигенции». «Сейчас такие турбулентные волны нашему обществу совсем не нужны. Люди и так находятся в непростых условиях выхода из коронавирусного кризиса. К тому же, болезненно были восприняты и недавние протестные акции», – объяснил Брод.

Писатели, поэты и деятели культуры, «инженеры человеческих душ», должны эти души облагораживать, оздоравливать, а не подвергать новым встряскам, уверен правозащитник. «Им нужно думать не о Дзержинском, который, выступая против беспризорности, незаконного обогащения, бюрократии, ассоциировался также с репрессиями и силовыми методами решения проблем. Им надо думать о том, как повысить уровень образования, культуры, правового просвещения нашего народа. Именно это и должно беспокоить нашу власть и институты гражданского общества», – заключил Брод.

Ранее группа российских деятелей культуры и журналистов призвала правительство и мэрию Москвы вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.

«Когда мы говорим о необходимости возвращения памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы, мы говорим даже не столько об историческом, сколько об историко-культурном значении этого монумента», – указано в обращении, которое подписали Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, Владимир Селиванов, Леся Рябцева и другие.

По словам авторов письма, работа монументалиста Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова успела стать частью исторического и культурного ландшафта Москвы. Они также полагают, что память о самом Феликсе Дзержинском как исторической личности «вполне жива до сих пор».

Возможность возвращения на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно. Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре столицы.

Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, поскольку, по мнению церкви, подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х.

Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе.

В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону. По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%.

Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского.

Железного Феликса изваял выдающийся советский скульптор Евгений Вучетич, и воздвигли его под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее – ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима.