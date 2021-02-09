 

Серебренников попрощался с труппой «Гоголь-центра»

09.02.2021, 11:02, Новости дня
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Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников попрощался c труппой театра, опубликовав извещение департамента культуры Москвы об истечении контракта с ним 25 февраля.

«Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. «Гоголь-центр» как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей», – написал Серебренников в Instagram.

Он также попросил артистов не предаваться унынию и постараться сделать все для того, чтобы «Гоголь-центр» остался живым.

Ранее департамент культуры Москвы в связи с сообщениями о расторжении контракта с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым заявил, что не будет комментировать анонимные источники.

Напомним, в 2011 году Серебренников разработал проект «Платформа», на который в 2011-2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Через созданную для реализации проекта АНО «Седьмая студия», как полагает следствие, было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

26 июня Мещанский суд Москвы приговорил режиссера к трем годам условно. Два других фигуранта дела – Юрий Итин и Алексей Малобродский – тоже приговорены к условным срокам, Софья Апфельбаум оштрафована.

В ноябре в Мосгорсуде сообщили, что приговор по делу Серебренникова признан законным.



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