Mercedes будет делать ставку на люксовые электрокары

09.02.2021, 10:10, Новости дня

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Глава концерна Mercedes-Benz ранее анонсировал, что в дальнейшем будет сделан упор на люксовые электрические автомобили.

Вместе с тем специалисты бренда указывают на то, что к 2030 году удастся достичь той же доходности от продажи электрокаров, что и от традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. На данном этапе осуществляется разработка плана, по которому и будет вестись работа по выпуску электрокаров Mercedes-Benz.

С каждым годом фиксируется снижение цен на электрическую технику, тогда как эти обстоятельства должны быть применены в отношении будущих новинок. Также озвучено, что для выпуска грузовой техники создадут отдельный бренд под названием Daimler Trucks.