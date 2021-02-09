 

Porsche построит свой первый завод за пределами страны

09.02.2021, 10:10, Новости дня
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Немецкий автомобильный гигант Porsche объявил о готовности приступить к строительству нового завода, который будет находиться за пределами своей страны.

В частности, новая производственная площадка будет выполнена в Малайзии, где планируется осуществлять сборку техники Porsche по полному циклу. Вместе с тем продажей автомобилей займется компания SDAP, которая реализует не только новую, но и подержанную технику. На данный момент в Малайзии установлен запрет для работы предприятий иностранных брендов, однако этот вопрос находится на стадии решения.

Вместе с тем появление немецкого бренда в данном регионе позволит существенно активизировать деятельность на новых рынках, выдавая нужный объем техники, которую также будут поставлять в остальные страны, расположенные поблизости от завода.



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