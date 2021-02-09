 

Шойгу открыл сбор руководящего состава Минобороны

09.02.2021, 10:09, Новости дня
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Министр обороны Сергей Шойгу открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в военном ведомстве.

«В Москве под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу начался ежегодный оперативно- мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил Российской Федерации», передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным Минобороны, в течение трех дней участники сбора обсудят вопросы, касающиеся тенденций развития военно- политической обстановки, обеспечения военной безопасности государства, особенностей организации и проведения мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил и работы оперативного состава на пунктах управления группировки войск.

В сборах принимают участие руководящий состав главных командований видов ВС России, военных округов, Северного флота, родов войск, командований объединений, руководители центральных органов военного управления – всего более 350 человек.

Высшие и старшие офицеры проанализируют систему управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и способы ведения боевых действий в современных условиях, проведут обмен мнениями по актуальным проблемам и наметят пути их решения. Участники сборов также посетят Главный храм ВС РФ и музейный комплекс «Дорога Памяти».



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