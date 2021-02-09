В России сократили срок ареста для главного редактора “Медиазоны”

09.02.2021, 10:06, Новости дня

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8 февраля Московский городской суд рассмотрел апелляцию на решение Тверского райсуда Москвы от 3 февраля об аресте главного редактора “Медиазоны” Сергея Смирнова на 25 суток за ретвит сообщения с информацией об акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Трансляцию судебного заседания вела “Медиазона”.

Адвокат требовал прекратить административное дело в отношении своего подзащитного.

“Судья [Илья] Козлов приходит к выводу, что виновность Смирнова подтверждается, а допустимость и достоверность доказательств сомнений не вызывает. …Задержание журналиста Козлов считает необходимым. Тем не менее Мосгорсуд находит, что в суде первой инстанции не учли роль Смирнова в организации акции и его работу журналистом. В итоге судья сокращает срок ареста до 15 суток”, – говорится в сообщении.

Речь идет о ретвите, который был сделан накануне первой акции в поддержку оппозиционера, она прошла 23 января. По информации “Медиазоны”, 27 января силовики в квартире матери Смирнова изъяли жесткий диск компьютера и несколько книг. 30 января главреда задержали во время прогулки с пятилетним сыном.

“Медиазона” – оппозиционное российское издание, основанное в 2014 году участницами панк-группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной. Издание освещает деятельность Навального, протесты за его освобождение.

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