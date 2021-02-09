 

В Танзании от неизвестной болезни умерли уже 15 человек

09.02.2021, 1:14, Новости дня
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В Танзании произошла вспышка неизвестной болезни, ее жертвами стали уже 15 человек. Об этом 7 февраля проинформировало турецкое государственное агентство “Анадолу” со ссылкой на представителя Минздрава Танзании.

В больницы попали более 50 больных в городе Мбея на юго-западе страны. У них наблюдается головокружение, тошнота и рвота с примесью крови.

Предварительные исследования показывают, что большинство пациентов – мужчины, которые ранее перенесли язву желудка или заболевание печени.

Глава Минздрава Танзании Дорот Гваджима уведомил, что в регион отправлена группа экспертов.

8 февраля Africa Feeds рассказала, что похожие симптомы наблюдались у местных жителей еще в 2018 году.

По данным издания, люди умирают в течение нескольких часов после рвоты кровью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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