 

Названы регионы с самой загрязненной питьевой водой

09.02.2021, 8:56, Новости дня
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В Свердловской области самая загрязненная в РФ питьевая вода, к такому выводу пришли специалисты Счетной палаты по итогам анализа мер по экологической реабилитации водных объектов за 2012-2020 годы.

«На протяжении последних десяти лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди субъектов РФ количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения. При этом экологическая реабилитация водных объектов (ЭРВО) Свердловской области и других водных объектов, на которые в последние годы приходилось наибольшее количество случаев загрязнения, не проводилась», – говорится в отчете Счетной палаты.

Следом за Свердловской областью в антирейтинге находятся Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва. При этом в субъектах не проводили экологическую реабилитацию водных объектов (ЭРВО).

Также в число десяти регионов с наибольшим количеством проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в различные годы входили Кировская, Кемеровская, Нижегородская и Пензенская области.

Аудиторы Счетной палаты в своем отчете ссылаются на материалы Роспотребнадзора, согласно которым в стране растет доля проб воды (с 21,9% до 30,1%) из водоемов I категории (пищевого и бытового пользования), которые не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Ранее в Красноярске было возбуждено уголовное дело по факту отравления более 90 человек некачественной водой. 



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