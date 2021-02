Свитолина стартовала на Australian Open с победы

09.02.2021, 8:20, Новости дня

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы начала турнир Большого шлема на хардовом покрытии Открытый чемпионат Австралии. Об этом 9 февраля проинформировали в Twitter соревнований.

В первом круге соперницей украинки была Мари Боузкова из Чехии.

“Свитолина справляется с задачей, обыграв Боузкову в тяжелом втором сете”, – говорится в сообщении.

Поединок завершился со счетом 6-3, 7-6.

[email protected] gets it done outlasting Bouzkova in a hard fought second set

She is on to the next round after winning 6-3 7-6(5) * #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/fTicSp1kDz

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 9, 2021

В мировом рейтинге в одиночном разряде Свитолина занимает пятую строчку, Боузкова – 50-е.

Во втором круге украинка сыграет против американки Коко Гауф, которая в рейтинге WTA 48-я.

На Australian Open-2021 уже играла одна украинка, Марта Костюк, она проиграла россиянке Веронике Кудерметовой. Таким образом, в одиночном разряде турнира осталась только одна представительница Украины – Свитолина.

—