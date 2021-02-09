 

Курс гривны относительно евро и доллара повысился

09.02.2021, 8:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 9 февраля.

Гривна к доллару укрепилась на 10 копеек – с 27,77 грн/$ до 27,67 грн/$.

К евро гривна выросла на две копейки – с 33,28 грн/€ до 33,26 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю остался на уровне 3,72 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Московская биржа открылась снижением

13.08 / Vivo выпустит смартфон совместно с BMW

21.01 / CNN – «за предвзятость и ненависть к Китаю» — Пекин ввёл санкции против Помпео и ещё 27 соратников Трампа

17.08 / Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером

15.01 / Рябцев: В Украине никто не продает яблоки или мясо, ориентируясь на цены на парижском рынке. Почему с газом не так?

28.11 / В РАН отреагировали на убийство физика-ядерщика из Ирана

30.11 / В Одессе учеников 5-11 классов переводят на дистанционное обучение

24.10 / Кушнирук: Правительству и президенту рано или поздно придется отвечать за непрофессионализм НКРЭКУ

13.08 / Силовики в Минске использовали помповые ружья и светошумовые гранаты

25.09 / Стирали и продавали. Во Вьетнаме наладили продажу бывших в употреблении презервативов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска