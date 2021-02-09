Курс гривны относительно евро и доллара повысился
09.02.2021, 8:20,
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 9 февраля.
Гривна к доллару укрепилась на 10 копеек – с 27,77 грн/$ до 27,67 грн/$.
К евро гривна выросла на две копейки – с 33,28 грн/€ до 33,26 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю остался на уровне 3,72 грн за 10 руб.
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