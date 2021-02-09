 

Суд в Одесской области зачитал приговор виновнику ДТП с девятью погибшими

09.02.2021, 8:20, Новости дня
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Суд в Одесской области вынес приговор водителю фуры DAF за ДТП со смертельным исходом, случившееся 21 сентября 2019 года. Об этом 8 февраля проинформировала прокуратура Одесской области.

“Приговором Овидиопольского районного суда Одесской области правонарушитель признан виновным и приговорен к 10 годам заключения. …Установлено, что во время спуска по дороге он не выбрал безопасную скорость, не учел состояния груженого автомобиля и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу”, – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что DAF столкнулся с маршрутным такси Mercedes-Benz, которое от удара выбросило за пределы проезжей части.

На месте аварии от полученных травм погибли водитель микроавтобуса и восемь пассажиров.

Маршрутка с пассажирами и грузовик столкнулись между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области. Полиция расследовала инцидент по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины . Девять человек тогда погибли, четырех госпитализировали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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