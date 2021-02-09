Сканер штрих-кодов для Android стал жертвой рекламы

09.02.2021, 6:36, Новости дня

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Приложение Barcode Scanner, предназначенное для сканирования штрих-кодов, начало спамить рекламой так, будто оно заражено вредоносной программой, жалуются пользователи. Проблема появилась после установки последних обновлений.

Как сообщают эксперты, новый патч активно распространяли через магазин Play Маркет. Всего, по данным статистики, его закачали более десяти миллионов человек.

Сканер, который достаточно долго считался надежным и беспроблемным, сразу потерял доверие. Приложение для него было разработано специалистами компании Lavabird. Судя по всему, они-то и добавили в программу код, из-за которого пользователей забрасывает бессмысленной рекламой. О том, будет ли решена проблема, разработчик пока не сообщает.