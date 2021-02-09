Новая механическая клавиатура Thermaltake W1 получила сразу три интерфейса

09.02.2021, 4:48, Новости дня

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Компания Thermaltake официально представила свою новую игровую клавиатуру. Устройство W1 механическое, отмечает разработчик, однако оно оснащено сразу тремя интерфейсами.

А именно, здесь обеспечена поддержка Bluetooth 4.2, USB, а также радиосигнала на частоте 2,4 ГГц. В случае радиосоединения время отклика составляет всего 1 мс. Сама же клавиатура в таком режиме может проработать до 1,5 месяца без замены батарейки. По словам специалистов, в данном режиме распознается до десяти одновременно нажатых клавиш.

Bluetooth 4.2 увеличивает время автономной работы еще на один месяц. Однако задержка здесь составляет 8 мс, а количество одновременно распознаваемых клавиш уменьшается до шести. Разумеется, при использовании USB никакой батарейки не требуется.