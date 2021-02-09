Госдума обсудит ужесточение наказания за реабилитацию нацизма в интернете

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09.02.2021, 4:26, Новости дня
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Госдума на заседании во вторник обсудит проекты поправок в УК и КоАП об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма в сети, за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны, сообщил первый-вице спикер Госдумы Александр Жуков.

«Также (завтра) будут рассмотрены поправки, которыми предлагается установить административную ответственность за распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Международного военного трибунала, и законопроект, вносящий изменения в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за реабилитацию нацизма», – передает его слова РИА «Новости». Автором инициатив является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

В соответствии с частью 2 статьи 354.1 УК, за отрицание приговора Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой в интернете будет грозить штраф от 100 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также в законодательстве планируется предусмотреть административную ответственность юридических лиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. В соответствии с поправками, за такое нарушение, в том числе с применением СМИ и интернета, будет грозить штраф от 1,5 до 3 млн рублей для юрлиц с конфискацией предмета правонарушения.

Ранее Глава СК Александр Бастрыкин объяснил необходимость создания отдела по борьбе с реабилитацией нацизма.



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