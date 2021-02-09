 

В ДНР оценили призыв Кравчука отвечать «выстрелом на выстрел» в Донбассе

09.02.2021, 2:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Призыв главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука отвечать «выстрелом на каждый выстрел» в Донбассе направлен на эскалацию конфликта, сообщила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Мы категорически не приемлем тот факт, что глава делегации на площадке по мирному урегулированию конфликта в Донбассе позволяет себе делать заявления, в которых он открыто призывает к войне. И совсем возмутительно, что эти призывы вполне логично укладываются в русло той стратегии, которую Украина пытается продавить в своих недавних проектах», – приводит слова Никоноровой РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МИД ДНР.

По ее словам, речь идет о плане Киева по урегулированию в Донбассе, который противоречит Минским соглашениям.

«Таким образом, мы наблюдаем редкий случай синхронности и согласованности между тем, что представители Украины говорят, и тем, что они делают на практике. Вот только эта слаженная единодушная деятельность направлена отнюдь не на достижение мира в Донбассе, а на еще большую эскалацию, нарушение Минских соглашений, поражение в правах и свободах наших жителей и закреплении всего этого беспредела на законодательном уровне украинским парламентом», – заключила Никонорова.

Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма.

Накануне Украина впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Ранее спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

Напомним, представители офиса президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и вооруженных сил Украины (ВСУ) по поручению главы государства Владимира Зеленского прибыли в Донбасс для проверки состояния ВСУ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / На выборах президента в Кыргызстане лидирует Жапаров

10.10 / В РФ за сутки выявили 12,8 тыс. случаев коронавируса

19.01 / Платформа Yandex.Cloud улучшила уровень безопасности

14.12 / Кравчук: Россия издевается не только над Украиной, но и над мировым сообществом

02.09 / Умер бывший уполномоченный по правам человека Олег Миронов

29.12 / Назван уровень антител на 42-й день вакцинации «Спутником V»

01.11 / Макрон заявил, что понимает и уважает чувства мусульман после появления карикатур на пророка Мухаммеда

20.07 / Умер режиссер «Волшебника Изумрудного города»

31.10 / France 24 – час в день, на километр от дома — во Франции снова вводят пропуска для прогулок

19.08 / Утверждена программа газификации Ростовской области до конца 2025 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска