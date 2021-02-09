Стоимость биткоина обновила исторический максимум

09.02.2021, 2:36, Новости дня

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Стоимость биткоина в ходе торговой сессии достигла 45 тыс. долларов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

На 01.49 мск стоимость криптовалюты достигла 45 тыс. долларов. По состоянию на 01.52 мск стоимость биткойна составила 44949 долларов (+15,64%), передает ТАСС.

Накануне стоимость биткоина обновила исторический максимум после решения компании Tesla инвестировать в криптовалюту 1,5 млрд долларов.

Напомним, аналитики JPMorgan (JPM) спрогнозировали, что стоимость биткоина может вырасти до 146 тыс. долларов, став конкурентом золота. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго еще будет дорожать биткоин и где потолок этого роста.