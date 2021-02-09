 

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

09.02.2021, 2:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии достигла 45 тыс. долларов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

На 01.49 мск стоимость криптовалюты достигла 45 тыс. долларов. По состоянию на 01.52 мск стоимость биткойна составила 44949 долларов (+15,64%), передает ТАСС.

Накануне стоимость биткоина обновила исторический максимум после решения компании Tesla инвестировать в криптовалюту 1,5 млрд долларов.

Напомним, аналитики JPMorgan (JPM) спрогнозировали, что стоимость биткоина может вырасти до 146 тыс. долларов, став конкурентом золота. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго еще будет дорожать биткоин и где потолок этого роста.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / На экране в парке Победы в Пятигорске показали порно

08.09 / Козак примет участие во встрече советников лидеров стран “Нормандской четверки” – СМИ

28.07 / Пхеньян и Сеул торжественно отметили 67-ю годовщину завершения войны

05.08 / В Армении принят закон об ограничении вещания российских телеканалов

16.10 / Как на американских горках — Меланья Трамп рассказала, как болела коронавирусом

20.07 / США ввели санкции против Кадырова и его семьи. Глава Чечни ответил фотографией с винтовками

02.07 / Трамп назвал слухи о «сговоре» РФ с талибами обманом

22.08 / Большинство украинцев – за независимость

23.07 / Гонорар за полнометражный мультфильм мы с Дахно потратили на стол, который накрыли в честь окончания двухлетней работы

30.09 / Погибшая сотрудница американского посольства в Киеве оказалась гражданкой США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска