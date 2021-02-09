 

Ткаченко о запрете телеканала “Россия-РТР” в Латвии: Хороший пример для других стран

09.02.2021, 0:12, Новости дня
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Все больше стран мира соглашаются, что на российском телевидении ведется постоянная пропаганда. Об этом 8 февраля в Telegram заявил министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко, комментируя решение латвийского регулятора о запрете ретрансляции канала “Россия-РТР”.

“Благодарен за такую активную позицию и международную поддержку. Защищать информационное пространство от вражеских призывов и попыток подорвать суверенитет других стран – крайне важно в наше время”, – отметил министр.

По его словам, такие шаги демонстрируют позицию государства против манипуляций и фейков со стороны РФ.

“Думаю, это хороший пример и для других стран, не поддерживающих язык вражды, уважающих демократические ценности и выступающих за независимость других государств”, – подчеркнул Ткаченко.

О запрете ретрансляции канала “Россия-РТР” сегодня сообщил глава Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш. Телеканал попал под санкции из-за ток-шоу “60 минут”.

В отношении канала была назначена проверка за выпуск программы, ведущая которой Ольга Скабеева, в частности, назвала Украину “террористическим государством”, а пятого президента Украины Петра Порошенко – “террористом”. Она также призывала ввести в Украину российские войска, которые и так действуют на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Решение латвийского регулятора приветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В МИД России решение о запрете ретрансляции канала назвали “политическим демаршем”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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