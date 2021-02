“Не золотой” ершик и два дивана. “Россия 1” показала “роскошное” жилье Навального в Германии – в соцсетях отреагировали флешмобом

08.02.2021, 23:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В программе “Вести недели” на телеканале “Россия 1” 7 февраля вышел сюжет о доме в Германии, где жил российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией, когда проходил реабилитацию после отравления.

“Навального поселили в столь презираемую им роскошь”, – заметил ведущий программы Дмитрий Киселев. Журналистка Анастасия Попова со съемочной группой сняли виллу на выходные. Владелец не знал, что сдал дом российским журналистам, а те снимали его скрытой камерой.

“Просторная гостиница, два дивана, телевизор, на столе свежие фрукты”, – рассказала журналистка. Показала “роскошные спальни”, кухню с кофемашиной, туалет, ванну с системой джакузи и бассейн.

Скриншот: Россия 24 / YouTube

Отдельно в сюжете акцентировали внимание на подарочной бутылке вина и туалетном ершике. “Раз уж во всех сказках про злых султанов всегда смотрят, какой у правителя туалет: здесь он не золотой, похож на унитаз из вагона поезда, ершик, конечно, на месте, блестит, но не так”, – прокомментировала журналистка.

В сюжете показывают студию в городке Кирхцартен, где ФБК снимал расследование о дворце. “Россия 1” утверждает, что студию для съемок забронировали из США, а Навальный нанял команду из 20 человек. Всего расходы Навального в Германии на жизнь и производство фильма авторы сюжета оценили в €1 млн.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков рассказал “Дождю”, что лично договаривался об аренде с хозяином, и поскольку квартиру арендовали на шесть недель, тот сделал большую скидку. По сообщению Волкова, в сюжете ВГТРК стоимость квартиры была завышена в несколько раз. Счет, который составил €15 580, оплачивал друг Навального, бизнесмен Евгений Чичваркин.

Волков также отметил, что лично оплачивал счет за аренду студии The Black Forest для съемок фильма-расследования – €1800 за два съемочных дня.

Глава отдела расследований ФБК Мария Певчих в Twitter прокомментировала репортаж, заметив, что студию для съемок они нашли в интернете.

Отдельное безумие- это “расследование” про студию, где мы снимали “Дворец”. За гос счет съемочная группа ВГТРК выехала на место, караулит сотрудников, рассказывают в федеральном эфире биографию владельцев. И все это просто про помещение, которое мы нашли в интернете и арендовали. pic.twitter.com/i1vwSBDdw9

— Maria Pevchikh (@pevchikh) February 7, 2021

Я все еще смотрю этот опус на ВГТРК, простите.

Там только что сказали, что мы потратили на фильм “Дворец для Путина” …1 000 000 евро. Один миллион евро. У меня один вопрос, чего не миллиард сразу?

— Maria Pevchikh (@pevchikh) February 7, 2021

Журналист Bellingcat Арик Толер обратил внимание, что бутылку такого вина, как показано в сюжете, можно купить в местном магазине за €3.

Russian state TV did an “expose” on the place that @navalny was staying in Berlin, talking about how lavish it was. They showed off a bottle of wine in his kitchen… that you can get for like 3 euros at Aldi. pic.twitter.com/89VOKuQkeA

— Aric Toler (@AricToler) February 7, 2021

После выхода сюжета многие пользователи соцсетей решили, что любое жилье можно представить как элитное, и описали свои квартиры в ироничном ключе.

Предлагаю флэшмоб: опиши свою квартиру так, чтобы «Вести недели» обзавидовались https://t.co/1PkgmIEocg

— лицо, отягощенное белилами (@miss_amuge) February 7, 2021

Должен признаться: в моей шикарной резиденции тоже есть унитаз и даже кофемашина! Да-с, шикую-с!

— * Фёдор Крашенинников * (@Fyodorrrrr) February 7, 2021

После сюжета «Вестей недели» про квартиру Навального, которую он снимал в Германии, я другими глазами взглянула на свои АПАРТАМЕНТЫ. У меня на столе в кухне ДВЕ ВАЗЫ с фруктами, в кладовке — сломанная кофемашина, а в гостиной — вы не поверите — ДИВАН!

— Ольга Бешлей (@OlgaBeshley) February 7, 2021

Осмотрел свои хоромы.

Что могу сказать.

Ёршик для унитаза есть.

Кофемашины нет.

Зато нашёл бутылку шампанского аж за 125 евро!

Когда “Россия1” приедет ко мне снимать сюжет об агенте Госдепа?

— Проф. Преображенский (@prof_preobr) February 7, 2021

Конечно жилье Навального в Германии покажется дворцом:

– 28% жил.фонда России не оборудовано ванной, душем и горячей водой;

– 21% не оборудовано канализацией

Источник: https://t.co/E4bSaZGSB4

(Но это всё потому что мы ведем великую геополитическую борьбу и надо потерпеть)

— Vladimir Milov (@v_milov) February 7, 2021

ну что ребят вынуждена сказать, у меня дома есть КОФЕМАШИНА, на столе ВАЗА С ФРУКТАМИ, ёршик для унитаза (даже два ведь в нашей квартире ДВА туалета)…. вы спросите откуда деньги да тут все просто: гонорары от Госдепа за шитпостинг про Путина

— вик ты чего (@KantWilde) February 7, 2021









17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали, после чего суд заменил Навальному условный срок на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Вскоре после возвращения Навального из Германии, организованный им Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование “Дворец для Путина. История самой большой взятки”. На сегодняшний день его посмотрели 110,5 млн человек.

В материале сказано, что это самый охраняемый и самый секретный объект в РФ. Он имеет размеры 39 княжеств Монако и построен так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. В расследовании утверждалось, что местная Федеральная служба безопасности “настоятельно просит” обходить мыс Идокопас, где находится дворец, за милю.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал неправдой информацию о секретном дворце президента. Владельцев имения в Геленджике он назвал предпринимателями, но не сказал их имена.

25 января ролик прокомментировал и сам Путин: сказал, что не смотрел весь фильм, но видел отдельные видеоподборки. Путин отрицает, что дворец принадлежит ему, а расследование называет “компиляцией, монтажом и промывкой мозгов россиян”.

29 января Telegram-канал Mash опубликовал эксклюзивное видео из дворца в Геленджике. Внутри здание оказалось практически пустым и недостроенным. В расследовании ФБК также сообщалось, что работы там еще продолжаются. По данным ФБК, в уже готовом к эксплуатации здании начался капитальный ремонт из-за недостатков конструкции, которые привели к высокой влажности и появлению плесени.

На следующий день российский миллиардер Аркадий Ротенберг назвал имение своим и заявил, что строит там отель.

—