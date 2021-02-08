В “Дарнице” сообщили, что компания первой в Украине стала членом RAPS – всемирной организации по регуляторным вопросам

08.02.2021, 23:18, Новости дня

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Украинская фармацевтическая компания “Дарница” 8 февраля сообщила, что стала участником The Regulatory Affairs Professionals Society (RAPS). В компании отметили, что это крупнейшая мировая некоммерческая организация специалистов по регулированию в сфере здравоохранения и сопутствующих товаров (лекарственных средств, медицинских изделий, биопрепаратов и пищевых продуктов) со штаб-квартирой возле Вашингтона (США) и отделениями и филиалами по всему миру.

RAPS основана в 1976 году, она развивает профессиональные стандарты в сфере регулирования, проводит исследования, способствует обмену знаниями и налаживанию сетевых связей, а также проводит сертификацию по вопросам регулирования.

“В условиях чрезвычайной ситуации в мировой системе здравоохранения, вызванной пандемией COVID-19, специалисты по регуляторным вопросам во всех странах столкнулись с новыми вызовами. RAPS обладает необходимыми ресурсами для их преодоления, и с присоединением к глобальной сети “Дарница” получила новые возможности для совершенствования профессиональных компетенций в этой сфере. Мы получили дополнительные инструменты, чтобы расширять доступность безопасных и эффективных лекарственных средств, в частности – из-за повышения стандартов работы в регуляторной сфере”, – рассказал директор “Дарницы” по регуляторным вопросам Александр Торгун.

Он отметил, что при сотрудничестве с RAPS компания планирует сосредоточиться на совершенствовании и повышении стандартов подготовки документации, проведении клинических испытаний, обеспечении качества и допуска препаратов на рынок, а также на мониторинге их применения.

“Дарница” основана в 1930 году, портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Бенефициары “Дарницы” – семья Загорий, в 2019 году компания увеличила чистую прибыль на 30%.

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