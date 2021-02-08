Российского судью избрали вице-председателем суда ООН

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08.02.2021, 23:00, Новости дня
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Российский судья Кирилл Геворгян на три года избран вице-председателем Международного суда ООН.

Отмечается, что «судья из США Джоан Донохью была избрана председателем, а судья из РФ Кирилл Геворгян – вице-председателем, каждый на срок в три года», передает ТАСС.

Ранее должность председателя инстанции занимал сомалиец Абдулкави Ахмед Юсуф, а вице-председателем являлся Сюэ Ханьцинь из КНР.

Международный суд, учрежденный в соответствии с уставом ООН в 1945 году, является главным судебным органом организации. В компетенцию входит рассмотрение споров между государствами и вынесение консультативных заключений. Он состоит из 15 судей.

В 2014 году Геворгян был избран одним из трех новых членов Международного суда ООН, голосование по кандидатурам проходило в Генассамблее и Совбезе ООН.

Геворгян родился в 1953 году, окончил правовой факультет Института международных отношений (МГИМО, ведомственный вуз советского и затем российского МИД) в 1975 году, владеет английским и французским языками.



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