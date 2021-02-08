 

Дуров раскрыл секрет успеха мессенджера Telegram

08.02.2021, 23:00, Новости дня
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Секрет успеха Telegram заключается в многолетней последовательной защите конфиденциальности пользователей и регулярном улучшении качества и набора функций мессенджера, сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

«Telegram стал самым скачиваемым мобильным приложением в мире в январе 2021 года. За последние 7,5 лет Telegram неуклонно поднимался в рейтинге популярных приложений. С момента своего запуска в 2013 году пользовательская база Telegram ежегодно росла более чем на 40%. В чем наш секрет? Последовательность. В течение последних 7,5 лет мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций нашего приложения. Любой, кто остается верен своим ценностям и прилагает целенаправленные усилия в течение длительного периода времени, обязательно добьется успеха в своей области. Это справедливо для любой человеческой профессии – спорта, блоггинга, искусства, программирования, бизнеса или учебы», – написал Дуров в своем блоге.

В прошлую субботу Telegram заблокировал каналы с персональными данными граждан РФ из числа участников протестных акций и сотрудников силовых структур, так как подобное использование мессенджера прямо противоречит правилам компании, которые запрещают публичные призывы к насилию.

Напомним также, в конце января в Telegram появилась функция переноса переписки из других приложений, включая WhatsApp.



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