Мясников назвал опасное для сердца лекарство

08.02.2021, 23:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасности использования сосудосуживающих капель для людей с больным сердцем или гипертонией.

Мясников отметил, что одним из побочных эффектов сосудосуживающих капель является тахикардия. Он считает, что капли могут привести к серьезным нарушениям и даже к развитию инфаркта миокарда у человека с больным сердцем или гипертонией. «Те элементы, которые заставляют сужаться сосуды, возбуждающе действуют на сердце. И у многих людей вызывают аритмию», – приводит слова Мясникова РИА «Новости».

Также, по словам врача, сосудосуживающие капли повышают уровень калия в крови, что, в свою очередь, грозит большой опасностью для людей с больными почками. «Так что имейте в виду, капли – не больше трех дней, максимум пять, дальше могут быть проблемы», – сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1». В качестве альтернативы он посоветовал при насморке промывать нос соленой водой.

Ранее Мясников призвал убрать из домашней аптечки лекарства для резкого снижения давления, так как они привели к «несметному количеству» случаев инфарктов, инсультов и острой почечной недостаточности. В свою очередь врач-кардиолог Юрий Конев назвал основные причины инфаркта в молодом возрасте.