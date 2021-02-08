В Алжире начали подготовку к производству «Спутник V»

08.02.2021, 21:50, Новости дня

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Алжир решает технические вопросы локализации производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и подбирает необходимое оборудование, рассказал торговый представитель РФ в Алжире Иван Налич.

«Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения. Получив исходные данные от российской стороны, алжирская компания в настоящее время занимается подбором необходимого оборудования. Сроки начала производства будут зависеть от того, насколько быстро ей удастся получить и наладить оборудование, провести обучение специалистов. Торгпредство и РФПИ оказывают алжирской стороне необходимое содействие», – рассказал торгпред РИА «Новости».

Налич добавил, что представители министерства фармацевтической промышленности Алжира и одной из крупнейших алжирских фармкомпаний Frater-Razes провели серию переговоров с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), во время которых обсудили детали проекта.

«Сейчас алжирская сторона решает технические вопросы. Весь процесс, связанный с запуском производства вакцины в Алжире, может занять от 6 до 9 месяцев. С другой стороны, учитывая, как быстро алжирский регулятор зарегистрировал вакцину, поддержка на государственном уровне может придать дополнительный импульс этому процессу», – рассказал Налич.

Он также подчеркнул, что российская сторона выстраивает взаимодействие с зарубежными партнерами, имеющими необходимую производственную базу, квалификацию, обученный персонал и опыт, в плане производства вакцины «Спутник V». В Алжире пока подобного опыта нет, но российская сторона надеется, что «алжирская фармпромышленность сумеет в максимально сжатые сроки наладить такое производство, получив необходимую информацию».

Что касается возможного обмена делегациями, пока что это сложно осуществить, рассказал Налич.

Ранее сообщалось, что производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Алжире начнется в ближайшие недели.

31 января российский посол в Алжире Игорь Беляев рассказал, что эксперты из России приедут в Алжир для осмотра фармацевтических предприятий в рамках подготовки к локализации производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в арабской стране.