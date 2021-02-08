180 известных россиян требуют изменить законодательство о мирных собраниях

08.02.2021, 21:32, Новости дня

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180 российских деятелей культуры, искусства и науки подписали обращение к властям РФ, в котором выразили протест против политических преследований, полицейского и судебного произвола, избиений мирных граждан. Обращение опубликовала 8 февраля “Новая газета”.

В открытом письме, которое подписали писатели Борис Акунин, Юлий Ким, Денис Драгунский, Сергей Гандлевский, режиссеры Андрей Звягинцев, Виталий Манский, актеры Вениамин Смехов, Чулпан Хаматова, Яна Троянова, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Александр Филиппенко и другие, россиян призывают присоединиться к осуждению насилия в отношении политических оппонентов.

Известные россияне потребовали освободить задержанных во время акций протеста, а решения судов аннулировать.

“Заведенные по политическим мотивам надуманные уголовные дела должны быть прекращены”, – заявили авторы обращения.

Они подчеркнули, что поведение людей, вышедших на мирные акции, соответствовало порядку, определенному Конституцией РФ, а действия силовиков противоправны.

“Даже в рамках действующих законов жестокость правоохранительных органов по отношению к гражданам вопиюще не соответствовала уровню “общественной опасности” протестующих. За исключением нескольких инцидентов это были совершенно мирные акции. Такая практика неправового, бесчеловечного отношения к гражданам не может быть оправдана беспочвенными предположениями о якобы имевших место противоправных “намерениях” митингующих”, – отметили в письме.

17 января 2021 года российский оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию”.

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию “Ив Роше” заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу “Ив Роше”. В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста.

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