Парламент должен принять около 60 законопроектов чтобы проложить Украине путь в ЕС и НАТО – Стефанчук

08.02.2021, 21:32, Новости дня

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В 2021 году Верховной Радой запланировано рассмотрение около 40 законопроектов, которые помогут Украине проложить путь в Европейский союз и Североатлантический альянс, для полноценного выполнения “домашнего задания” НАТО их должно быть около 60. Об этом заявил во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Видео мероприятия опубликовано на Facebook УКМЦ.

По словам Стефанчука, парламенту необходимо учредить в Верховной Раде день европейской и евроатлантической интеграции, чтобы на каждой пленарной неделе рассматривать три – четыре законопроекта, которые ускорят движение Украины в Европу и НАТО.

Первый вице-спикер ВРУ назвал переход Украины на стандарты, нормы и принципы НАТО – приоритетом работы Верховной Рады. Он подчеркнул важность уже принятых закона об оборонных закупках, закона о разведке, стратегии нацбезопасности, закона о Бюро экономической безопасности.

“Евроатлантическая интеграция – она остается первоочередным приоритетом внешней политики и политики безопасности Украины”, – отметил Стефанчук.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, поспособствовать членству Украины в НАТО может президент США Джо Байден. Для Украины стать членом НАТО – вопрос безопасности, заявлял Зеленский 23 января в интервью Axios on HBO.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

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