Посольство РФ в Германии пообещало адекватный ответ на высылку дипломата

08.02.2021, 20:56, Новости дня

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Германия прибегает к откровенно конфронтационным жестам в отношении Москвы, заявили в посольстве РФ в Берлине, комментируя высылку российского дипломата из ФРГ.

«Сожалеем, что в последнее время Берлин все чаще прибегает к откровенно конфронтационным жестам в отношении России. На любые недружественные проявления будут и впредь даны адекватные и соразмерные ответы», – передает сообщение российской дипмиссии РИА» Новости».

В посольстве добавили, что получили ноту о признании персоной нон грата одного из сотрудников диппредставительства в Германии.

Ранее в понедельник Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом.

В пятницу в РФ дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка из РФ дипломатов ряда стран связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия.