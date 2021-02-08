 

Низкая эффективность вакцины AstraZeneca против нового штамма COVID-19 обеспокоила ВОЗ

08.02.2021, 20:56, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что Южно-Африканская Республика приостановила применение вакцины AstraZeneca, которая, по мнению африканских ученых, показала низкую эффективность против нового штамма COVID-19, сообщил в глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Это новость, которая ясно вызывает обеспокоенность», – цитирует РИА «Новости» Гебрейесуса.

Он напомнил, что в воскресенье ЮАР объявила о приостановке использования вакцины AstraZeneca «после того, как исследование показало, что она минимально эффективна для предотвращения заболеваний от слабых до умеренных, вызванных разновидностью [коронавируса], впервые выявленного в ЮАР». По словам главы ВОЗ, учитывая преимущественно «молодой возраст и более здоровый профиль» участников этого исследования, а также «ограниченный объем образцов» биоматериала, который изучался, «очень важно выяснить, остается ли эта вакцина эффективной» для предотвращения «более серьезного заболевания».

Полученные в ЮАР результаты, как отметил Гебрейесус, «являются напоминанием того, что необходимо сделать все возможное для сокращения циркуляции» коронавируса. «Мы знаем, что вирусы мутируют, и мы знаем, что должны быть готовы к адаптации вакцин, чтобы они оставались эффективными», – констатировал он.

Накануне сообщалось, что вакцина AstraZeneca оказалась малоэффективна против штамма из ЮАР.

В январе министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе сообщал, что ведет двусторонние переговоры с Россией по поводу использования в ЮАР препарата «Спутник V» для вакцинации населения страны от нового коронавируса.



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