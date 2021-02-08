Назван срок завершения строительства «Северного потока – 2» в водах Дании

08.02.2021, 20:56, Новости дня

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Две нитки газопровода «Северного потока – 2» будут достроены до конца апреля 2021 года, заявили в датском морском управлении.

«Работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке строительных судов «Балтийский исследователь» и судно «Мурман», – цитирует морское управление ТАСС.

Как раньше сообщили в компании-операторе проекта Nord Stream 2, трубоукладчик «Фортуна» завершил морские испытания и возобновил в субботу укладку газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании.

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.