Ефремова доставили в СИЗО в Москве

08.02.2021, 18:14, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова поместили в следственный изолятор «Водник» в Москве, сообщают СМИ.

«Ефремов уже доставлен в следственный изолятор №5 в Москве», – рассказал источник РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Михаила Ефремова направили из колонии в Белгородской области на следственные действия в Москву.

Напомним, Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.