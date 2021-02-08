“Вопрос не стоит вообще”. В Офисе президента опровергли сообщения от отставке Шмыгаля.
08.02.2021, 17:56,
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Офис президента Украины не ищет кандидата на должность премьер-министра. Об этом замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко заявил 8 января в ходе брифинга на форуме “Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы”, пишет “Укринформ”.
“Я видел в некоторых СМИ, но о том, что идут какие-то консультации или кто-то готовится на кресло премьера, вообще эта информация не соответствует действительности. Денис Анатольевич работает, на рабочем месте и этот вопрос не стоит вообще”, – сказал Тимошенко.
О том, что в ОПУ якобы хотят поменять Шмыгаля, 7 февраля писала “Страна”, ссылаясь на свои источники.
В октябре прошлого года спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допускал ротации в экономическом блоке Кабмина, но не отставку всего правительства под руководством Шмыгаля.
Сам премьер в январе 2021 года отмечал, что вести разговоры об отставке правительства сейчас некорректно.
Верховная Рада Украины 4 марта прошлого года отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства назначили Шмыгаля. В тот же день Рада утвердила персональный состав Кабинета Министров Украины.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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