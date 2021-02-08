 

“Вопрос не стоит вообще”. В Офисе президента опровергли сообщения от отставке Шмыгаля.

08.02.2021, 17:56, Новости дня
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Офис президента Украины не ищет кандидата на должность премьер-министра. Об этом замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко заявил 8 января в ходе брифинга на форуме “Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы”, пишет “Укринформ”. 

“Я видел в некоторых СМИ, но о том, что идут какие-то консультации или кто-то готовится на кресло премьера, вообще эта информация не соответствует действительности. Денис Анатольевич работает, на рабочем месте и этот вопрос не стоит вообще”, – сказал Тимошенко. 

О том, что в ОПУ якобы хотят поменять Шмыгаля, 7 февраля писала “Страна”, ссылаясь на свои источники. 

В октябре прошлого года спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допускал ротации в экономическом блоке Кабмина, но не отставку всего правительства под руководством Шмыгаля.

Сам премьер в январе 2021 года отмечал, что вести разговоры об отставке правительства сейчас некорректно.

Верховная Рада Украины 4 марта прошлого года отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства назначили Шмыгаля. В тот же день Рада утвердила персональный состав Кабинета Министров Украины.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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