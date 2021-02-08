CBS News – никакого обогащения — Байден отказался снимать санкции с Ирана

08.02.2021, 17:10, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

США не намерены снимать санкции с Ирана, чтобы вернуть его за стол переговоров, заявил американский президент Джо Байден в интервью CBS News. По его словам, для отмены ограничительных мер Тегеран должен вначале прекратить обогащение урана.



Reuters

Президент США Джо Байден в новом отрывке интервью каналу CBS News заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, если страна не прекратит обогащение урана.

Как отмечается в статье, таким образом глава Белого дома продолжил противостояние с иранским верховным лидером, который потребовал отмены американских санкций в качестве условия для возвращения Тегерана к своим обязательствам по ядерной сделке 2015 года.

На вопрос ведущей, снимет ли Америка санкции, чтобы вернуть Иран за стол переговоров, Байден ответил: «Нет».

«Они должны вначале прекратить обогащение урана?» — спросила его затем ведущая CBS News Нора О’Доннелл.

Американский лидер в ответ утвердительно кивнул.

В соответствии с ядерным соглашением 2015 года с Ираном США и другие мировые державы согласились отменить серьёзные экономические санкции против Тегерана в обмен на ограничения иранской ядерной программы.

Бывший президент Дональд Трамп вывел США из сделки в 2018 году и вновь ввёл эти санкции. Байден заявил, что планирует вернуться к этому соглашению.

В начале января Иран объявил, что возобновил повышенное обогащение урана в нарушение условий сделки 2015 года. Глобальный наблюдательный орган по ядерной безопасности в прошлом месяце также сообщил Организации Объединённых Наций, что Тегеран начал производство оборудования, которое может использоваться для создания металлического урана, применяемого в ядерном оружии.