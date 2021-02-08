Экс-полковника Захарченко положили в отделение хирургии в Москве

08.02.2021, 15:32, Новости дня

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Экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко госпитализировали в Москве в отделение хирургии, где его планируется прооперировать, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«У него системное заболевание отдельных органов. Мы дважды встречались с ним, обсуждали. Его обследовали врачи самого учреждения и уверяли нас, что будут направлены все запросы для его госпитализации. Это было сделано, и наше обращение, в том числе, тоже имело значение. На сегодняшний день Захарченко госпитализирован в 20-ю больницу», – сказала Потяева РИА «Новости».

Она пояснила, что в медучреждении Захарченко проведут весь комплекс обследований, и, если будут соответствующие показания, будет проведена операция.

В больнице сообщили, что Захарченко «определили во вторую хирургию, по состоянию пока ничего не указано».

До этого адвокат Захарченко сообщал, что его подопечного перевели из СИЗО в больницу для обследования.

В январе Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взятках на 1,4 млрд рублей в отношении Захарченко.

Приговор Захарченко был вынесен 10 июня 2019 года. Его обвиняли в получении взяток, 17 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 12,5 лет колонии.

Захарченко был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. В ноябре его перевели в мордовскую колонию.