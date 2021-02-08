Родственница Пастернака подала в суд на автора романа о последней любви писателя

08.02.2021, 15:31, Новости дня

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Британская журналистка и внучатая племянница Бориса Пастернака Анна подала в суд на американку Лару Прескотт из-за романа о последней любви писателя. Родственница Пастернака обвиняет Прескотт в заимствовании фрагментов из ее книги, посвященной роману автора «Доктора Живаго» с переводчицей Ольгой Ивинской.

В американском издательстве Penguin Random House, представляющем интересы Прескотт, считают, что их клиентку «без всяких оснований» обвиняют в плагиате. В настоящий момент иск Анны Пастернак рассматривается Высоким судом Лондона. По ее словам, она уже столкнулась с попытками представителей Прескотт оказать на нее давление и «запугать дорогими адвокатами», передает ТАСС со ссылкой на Times.

«Части ее книги структурно совпадают с написанным мной», – рассказала Анна Пастернак, заявив, что число заимствований в книге Прескотт «просто поражает». «Для меня это не вопрос денег. Речь идет о правде. Борис Пастернак хотел бы, чтобы я подала этот иск, поскольку он был человеком выдающегося, гранитного мужества, бросившим вызов советскому режиму. … Тем, кто использует хулиганские приемы [и пытается запугать оппонента], противостоять необходимо», – добавила она.

53-летняя Анна Пастернак – внучка родной сестры Бориса Пастернака Жозефины. Вместе с отцом – художником-импрессионистом Леонидом Пастернаком – Жозефина в 30-х годах прошлого века поселилась в английском Оксфорде. Британская ветвь семьи Пастернаков ведет начало именно от Жозефины и ее сестры Лидии, иммигрировавших вместе с отцом, тогда как их братья – Борис и Александр – остались в СССР.

Книга Анны Пастернак «Лара. Нерассказанная история любви, вдохновившая на создание «Доктора Живаго» вышла в 2016 году. Это документальное произведение, рассказывающее о продолжавшейся 14 лет любовной связи между писателем и сотрудницей редакции журнала «Новый мир» Ольгой Ивинской. По мнению автора, Ивинская послужила прототипом возлюбленной Юрия Живаго Лары из отмеченного Нобелевской премией романа Пастернака.

В 2019 году вышел дебютный роман Прескотт «Секреты, которые мы храним. Три женщины, изменившие судьбу «Доктора Живаго». Книга быстро стала бестселлером по версии газеты NYT. Американка, получившая имя в честь героини любимого романа своей матери, в художественной форме рассказывает об отношениях Пастернака и Ивинской, ее тюремном заключении, а также о роли ЦРУ США в издании и распространении копий романа «Доктор Живаго» в СССР, где книга была опубликована лишь в 1988 году – через 30 лет после того, как Пастернаку была присуждена Нобелевская премия по литературе за ее создание.

Роман Прескотт, как и книга Анны Пастернак, переведены на русский язык. Оба произведения вышли в издательстве «Эксмо».