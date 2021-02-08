После падения ребенка из окна детской больницы в Чите завели уголовное дело

08.02.2021, 15:30, Новости дня

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после падения ребенка из окна Краевой детской клинической больнице в Чите, сообщила пресс-служба ведомства.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», – говорится в сообщении на сайте СК.

По данным следствия, ребенок поступил в больницу для планового лечения 6 февраля. На следующий день мальчик выпал из окна хозяйственно-бытового помещения больницы, расположенного на третьем этаже здания. В результате падения ребенок получил травмы различной степени тяжести.

«По мнению следствия, произошедшее стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками больницы, которое привело к получению ребенком тяжкого вреда здоровью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в региональном минздраве сообщили, что в настоящее время мальчик находится в реанимации.