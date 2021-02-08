Фургон Citroen Berlingo будут выпускать в РФ с марта

08.02.2021, 15:16, Новости дня

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Французская компания Citroen намерена начать выпуск нового фургона Citroen Berlingo в РФ уже к марту.

В свою очередь, покупатели смогут приобрести новинку со стандартной длиной и удлиненной модификацией фургона. Напомним, модель выходит с бензиновыми и дизельными агрегатами, а также с пятиступенчатой механической трансмиссией. Для европейского рынка уже продемонстрировали электрическую версию e-Berlingo. Данная версия выполнена платформе e-CMP.

Суммарная мощность электрической установки составляет 136 л.с. “Зеленый” фургон способен преодолеть на электротяге около 270 километров без подзарядки. Пока остальные данные о модификации для российского рынка не озвучены.