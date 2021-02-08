 

В ВОЗ призвали делиться вакцинами, чтобы спасти мир от COVID-19

08.02.2021, 15:12, Новости дня
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Около 2,5 млрд людей в мире не имеют доступа к вакцине от коронавирусной инфекции, что создает серьезный риск передачи заболевания COVID-19. Такие данные озвучил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на Всеукраинском форуме “Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы” 8 февраля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Амбиции, необходимость и ресурсы, благодаря которым разрабатываются вакцины [от коронавируса], должны быть увеличены. Они должны применяться и к справедливому распределению таких вакцин”, – сказал глава ВОЗ.

По всему миру количество вакцин стало больше, чем инфицированных людей. С одной стороны, это хорошая новость и большое достижение за такой короткий промежуток времени, считает Гебрейесус.

“В то же время около трех четвертей вакцин было введено в 10 странах, которые отвечают за 60% глобального ВВП. И почти две трети (2,5 млрд человек) не имеют ни одной вакцины. Так население имеет серьезный риск передачи инфекции”, – подчеркнул директор организации.

По его мнению, большинство стран, где от коронавируса уже привились медики и пенсионеры, смогут защитить мир, если поделятся вакцинами с другими странами.

“Чем дольше мы будем вакцинировать людей из групп риска, тем больше дадим возможности вирусу мутировать и избегать вакцины. Иначе говоря, если не будем сдерживать вирус по всему миру, мы вернемся к начальной фазе”, – подытожил он.

По информации агентства Bloomberg, вакцинация от коронавируса стартовала в 73 странах, по состоянию на 8 февраля привито более 131 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 8 февраля коронавирус подтвердили более чем у 106,2 млн человек. Умерло от COVID-19 около 2,32 млн заболевших, а выздоровело 59,2 млн пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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