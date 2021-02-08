В украинском космическом центре показали снимки, как Россия наращивает военное присутствие в Крыму

08.02.2021, 15:12, Новости дня

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В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксируют новые военные объекты РФ, которые появляются в оккупированном Крыму. Об этом сообщает проект “Крим.Реалиії” издания “Радіо Свобода”, которому специалисты центра передали соответствующие данные.

На одном из самых свежих снимков зафиксирован поселок Новоозерное, недалеко от озера Донузлав. В конце 2020 года там, практически посреди степи, появилась военная база. По словам начальника информационно-аналитического центра Национального космического центра Украины Сергея Янчевского, еще в 2018 году на этом месте были развалившиеся коровники.

“Уже в 2019 году и в течение 2020 года здесь появилась большая воинская часть. Это база хранения на случай войны. К примеру, когда проводится мобилизация, то людей надо чем-то вооружать и это вооружение хранится именно в таком месте. Это сотни артиллерийских систем, бронированная техника и тому подобное”, – пояснил он.

Фото: krymr.com

На снимках из космоса также видно, что возле Керчи вплотную к трассе “Таврида” появились новые радиолокационные станции и по меньшей мере восемь ракетных комплексов С-400. А на окраине Евпатории построена большая радиоантенна диаметром около 30 метров. При этом в бывшем украинском космическом центре в Евпатории теперь базируются военно-космические силы России.

Фото: krymr.com

Вблизи Севастополя российская армия построила новый объект. На архивном (фото слева) космическом снимке видно, как, начиная с 2016 года, на пустом месте построили (фото справа) радиотехническую станцию с десятком спутниковых антенн-“тарелок”, средний диаметр каждой из которых около 5 метров.

Фото: krymr.com

“Космический центр зафиксировал еще десятки различных новостроек и модернизаций, которые проводит Россия в Крыму. Эти данные затем попадают в СБУ и Вооруженные силы Украины. А там уже их анализируют и оценивают угрозу из Крыма со стороны России”, – уточнили в центре.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В декабре 2020 года эксперт по международному морскому праву Богдан Устименко утверждал, что в Крыму уже находится российское ядерное оружие.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 14 января 2021 года отмечал, что НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.

24 января украинская разведка сообщила, что РФ разместила в Крыму 32,5 тыс. военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру.

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