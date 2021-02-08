Путин заявил о лидерстве РФ в создании вакцин от COVID-19

08.02.2021, 14:36, Новости дня

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Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от коронавируса, это крупный научный успех, сообщил президент Владимир Путин на Совете по науке и образованию.

«Благодаря нашим ученым, РФ занимает лидирующие позиции в мире, не скажу сейчас ничего неожиданного и нового, все мы об этом знаем, занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что РФ – единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки. «Без всякого сомнения, это крупный научный успех», – добавил Путин.

Он подчеркнул, что именно образование, наука и технологический суверенитет «сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни людей», передает ТАСС.

«Динамика глобальных перемен нарастает буквально на глазах. Пандемия стала не только испытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение передовых разработок во всех сферах жизни», – сказал Путин. Он подчеркнул, что сейчас российская «научно-технологическая политика и меры по укреплению отечественной науки должны, безусловно, соответствовать вызовам принципиально иного уровня сложности».

Применение вакцины «Спутник V» уже одобрено в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) и Ливане. Также в РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.